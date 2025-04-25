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    Никитин: «Салават Юлаев» — быстрая, мобильная и с наличием мастеров команда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о предстоящей серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Быстрая, мобильная и с наличием мастеров команда. Они заслуженно играют в полуфинале. Нам она в регулярке доставила много проблем. Серьёзный соперник.

    Легионеры соперника? Естественно, это нужно учитывать. Но наше правило: фокус на своей игре. Каждый игрок является частью команды. Хоккеист — пазл, который её объединяет. Поэтому и к сопернику нужно относиться как к команде.

    Выводы покажет серия. Нужно от слов переходить к делам. Нет смысла разглагольствовать. Через два дня всё только начинается. Мы смотрели и наши игры с ними, и серии, которые они проводили. Слава богу, у нас квалифицированный штаб, можно делегировать полномочия. Такой объём информации за два дня — с ума можно сойти», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

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