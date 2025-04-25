Никитин: «Салават Юлаев» — быстрая, мобильная и с наличием мастеров команда

Главный тренервысказался о предстоящей серии 1/2 финала Кубка Гагарина с

«Быстрая, мобильная и с наличием мастеров команда. Они заслуженно играют в полуфинале. Нам она в регулярке доставила много проблем. Серьёзный соперник.

Легионеры соперника? Естественно, это нужно учитывать. Но наше правило: фокус на своей игре. Каждый игрок является частью команды. Хоккеист — пазл, который её объединяет. Поэтому и к сопернику нужно относиться как к команде.

Выводы покажет серия. Нужно от слов переходить к делам. Нет смысла разглагольствовать. Через два дня всё только начинается. Мы смотрели и наши игры с ними, и серии, которые они проводили. Слава богу, у нас квалифицированный штаб, можно делегировать полномочия. Такой объём информации за два дня — с ума можно сойти», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.