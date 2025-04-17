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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    Березкин — о победе «Локомотива»: Мы верили друг в друга, воевали за каждую шайбу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Нападающий «Локомотива» Максим Березкин высказался о победе своей команды в 4-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (2:1 ОТ).

    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»
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    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»

    «Выиграли на характере. "Авангард" здорово добавил в третьем периоде, шли в прессинг, доставляли шайбу. Здорово, что мы вырвали победу.

    Во второй половине игры где-то подустали? Думаю, что "Авангард" в моменте добавил, трибуны погнали их вперёд. Все на лавке видели, что где-то контроль уходит, но мы верили друг в друга, воевали за каждую шайбу и добились победы. Гол в овертайме праздновали, как будто вышли уже в полуфинал? Нет, мыслей о полуфинале пока никаких. У нас впереди игра в Ярославле, готовимся к ней.

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    • Сегодня случилось очередное доказательство важности Радулова для "Локомотива"? Да, Саня красавчик. Постоянно дает эмоции на льду и скамейке, и может решать в таких моментах», — передает слова Березкина Чемпионат.

    После этого матча «Локомотив» ведет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» со счетом 3:1. Следующая игра меджу этими командами состоится 19-го апреля в Ярославле.

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