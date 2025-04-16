Минское «Динамо» разгромило «Трактор»

Минскоев третьем матче серии 1\4 финала Кубка Гагарина разгромило челябинскийсо счетом 8:0.

Дублем в составе отличился Вадим Мороз (5' и 9'). По голу на счету Брэйди Лайла (6'), Виталия Пинчука (26'), Криса Тирни (35'), Даниила Липского (38'), Егора Борикова (42') и Ильи Усова (53').

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) Голы Мороз — 2 (Горбунов, Хенкель), 4:52 — 1:0. Лайл — 1 (Тирни), 5:26 — 2:0. Мороз — 3 (Горбунов, Лайл), 8:49 — 3:0. Пинчук — 4 (бол., Горбунов), 25:47 — 4:0. Тирни — 2, 34:33 — 5:0. Липский — 1, 37:08 — 6:0. Бориков — 7 (Тирни), 41:20 — 7:0. Усов — 3 (Пинчук, Энас), 52:17 — 8:0Вратари Демченко — Фукале (Сухачев, 25:47)Штраф 12 — 8Броски 34 (10+15+9) — 33 (13+9+11)

Счет в серии — 2:1 в пользу челябинского клуба. Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Минске.