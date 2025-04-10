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    Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на майское турне

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Сборная Казахстана
    Сборная России по хоккею представила расширенный состав на майской турне, в котором национальная команда встретится со сборными Беларуси и Казахстана.

    Сергей Плотников
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    Сергей Плотников

    Расширенный состав сборной России:

    Расширенный состав сборной России
    Телеграм-канал Романа Ротенберга

    «Спешу сообщить, что сборная России в третий раз примет участие в туре сборной, который стал для нас хорошей традицией. На этот раз мы сыграем в трёх городах и трёх странах.

    Сбор начнется 24 апреля в Новогорске и продлится до 29 числа, когда команда вылетит в Астану, где мы примем участие в международном турнире со сборными Казахстана и Беларуси. Далее сыграем два матча с нашей братской сборной в Тольятти и завершим турне в Минске», — написал Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

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