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    Козлов: Доволен, что смогли вернуть долг нашим болельщикам за прошедшие два сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги седьмого матча первого раунда Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (2:1).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Седьмой матч, давление, эмоции. Все понравилось. Было много брака, сумбура, но как ребят хотели выиграть, как жертвовали собою, блокировали броски, принимали силовые приемы, чтобы вывести шайбу из своей зоны. Ребята сдали экзамен по выходу в следующий раунд. Опыта у нас не так много.

    Доволен, что смогли вернуть долг нашим болельщикам за прошедшие два сезона, когда вылетали рано и лишали их хоккея. Атмосфера была сумасшедшей, без болельщиков было бы сложнее. Счет серии по делу, "Сибирь" выиграла три матча дома, мы — четыре. Это показало важность домашних площадок.

    Мы делали акцент на контроле шайбы в центре, ребята выиграли борьбу у габаритных защитников», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    «Салават Юлаев» впервые под руководством Козлова вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина, одолев новосибирцев со счетом 4:3 в серии. В предыдущих двух сезонах, уфимцы вылетали на первой стадии турнира от «Адмирала» из Владивостока и челябинского «Трактора» соответственно.

    Клуб из столицы Башкортостана сыграет на следующей стадии против московского «Спартака». Первый матч между командами пройдет 11 апреля в Уфе.

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