Голышев опроверг свою причастность к критике судей в соцсетях

Нападающий екатеринбургскогозаявил, что не критиковал судей. Ранее в его соцсетях появились «сторис» оскорбительного характера по отношению судей.

«Дорогие друзья! Меня взломали, только сейчас получил руль управления к своему аккаунту. В первую очередь хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам и тем кто нас поддерживал в течение сезона... Вы лучшие! Второе... к публикациям, которые были выставлены у меня в сторис не имею никакого отношения. Меня взломали!

Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», — написал нападающий в соцсети.

Клуб из Екатеринбурга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от казанского «Ак Барса», пропустив решающий гол в матче и серии после удаления Степана Хрипунова (1:2 2ОТ в матче и 3:4 в серии). В прошлом году «Автомобилист» дошел до полуфинала плей-офф, где также в 7 матчах уступил магнитогорскому «Металлургу».