Тренер «Автомобилиста»: Соперник был свежее, мы не успевали за ним

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в шестом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против(1:5).

«Опять начало матча — повторение той игры, когда уступили в Казани. Пропустили быстрые голы, соперник был свежее, мы не успевали за ним. Только в третьем периоде были шансы у нас. "Ак Барс" — мастеровитая команда, мы проиграли стыки в борьбе за шайбу, не так быстро она ходила при игре "5 на 4", с нашей стороны был тягучий хоккей. Надо возвращаться к той игре, что была в победных матчах.

Предупреждали ребят, что болельщики погонят команду вперед, у "Ак Барса" будет мощный старт», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 3:3. Решающая встреча между этими командами состоится 7-го апреля в Екатеринбурге.