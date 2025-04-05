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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Акрон». Онлайн
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    Тренер «Автомобилиста»: Соперник был свежее, мы не успевали за ним

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о крупном поражении своей команды в шестом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (1:5).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Опять начало матча — повторение той игры, когда уступили в Казани. Пропустили быстрые голы, соперник был свежее, мы не успевали за ним. Только в третьем периоде были шансы у нас. "Ак Барс" — мастеровитая команда, мы проиграли стыки в борьбе за шайбу, не так быстро она ходила при игре "5 на 4", с нашей стороны был тягучий хоккей. Надо возвращаться к той игре, что была в победных матчах.

    Предупреждали ребят, что болельщики погонят команду вперед, у "Ак Барса" будет мощный старт», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 3:3. Решающая встреча между этими командами состоится 7-го апреля в Екатеринбурге.

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