Воробьев: Ребята сражались и бились за каждую шайбу

Главный тренервысказался о матче против минского(2:1).

«Очень жёсткая, боевитая игра. Здорово сыграл Иван Просветов, ребята сражались и бились за каждую шайбу. Потерпели немножко, хорошо реализовали свои моменты в третьем периоде. Теперь — серия до двух побед.

Градус борьбы? Наверное, вся серия такая идёт. Думаю, по хитам эта серия самая жесткая в плей-офф. Мужская серия, такая она и есть.

Второй период — это кто кого переменяет, это отдельный вид спорта. Минск короткими сменами в принципе играет», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии сравнялся и стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет в Минске 3 апреля.