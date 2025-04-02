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    Воробьев: Ребята сражались и бились за каждую шайбу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Динамо Минск
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о матче против минского «Динамо» (2:1).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Очень жёсткая, боевитая игра. Здорово сыграл Иван Просветов, ребята сражались и бились за каждую шайбу. Потерпели немножко, хорошо реализовали свои моменты в третьем периоде. Теперь — серия до двух побед.

    Градус борьбы? Наверное, вся серия такая идёт. Думаю, по хитам эта серия самая жесткая в плей-офф. Мужская серия, такая она и есть.

    Второй период — это кто кого переменяет, это отдельный вид спорта. Минск короткими сменами в принципе играет», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии сравнялся и стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет в Минске 3 апреля.

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