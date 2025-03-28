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    Жамнов: Была большая нагрузка на тех, кто играет в меньшинстве

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (4:2).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Доволен, как сыграла вся команда, ребята молодцы. Выстояли — хотя была большая нагрузка на тех, кто играет в меньшинстве. Это плей-офф. Удаления — это иногда эмоции, когда ребята борются за шайбу. Карать за это не собираюсь, но надо просто поаккуратнее.

    Лучший матч Николаева? Это вам решать. Я в нём не сомневаюсь, как и во всей команде. Он держал нас в игре, отразил буллит. "Спартак" — фаворит? Это обманчиво. Игроки всё прекрасно понимают. При 2-0 ничего не закончилось, соперник сильный, они играют до конца. И наша задача — играть все 60 минут», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

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    • «Спартак» ведет в серии плей-офф с «Северсталью» со счетом 2:0. Следующий матч между этими командами состоится 30-го марта в Череповце.

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