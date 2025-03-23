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    Леонтьев: У нас был запредельный настрой доказать, что мы достойны плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал разгромную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (7:2).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «В конце сезона всем важно выиграть: кому-то перед плей-офф, кому-то — закончить с позитивным настроением, перекинуть мостик на следующий сезон и планомерно готовиться. У нас был запредельный настрой: себе доказать и всем доказать, что мы достойны плей-офф. В принципе, игра показала, что мы можем и на том уровне выступать. У нас в последних 15 матчах только два чистых поражения.

    Я сбился со счёта, сколько у нас всего овертаймов было, 22? Начало было шикарное, когда все были в строю. Потом у нас получили травмы Дергачёв, Абросимов, Ди, Брюквин, Сериков и кто-то ещё, не было шести игроков основного состава. Шесть человек, вы представляете! Ни запасных, никого не было. Мы играли в четыре тройки и три пары три с половиной или четыре месяца. Короткая скамейка, травмы усугубили. На календарь жаловаться не буду. Самая длинная пауза у нас была. Надо точечно усиливаться.

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    • Не хватило нам вожака стаи, Дергачёва, он шёл по графику очков 45-50 за сезон, их и не хватило, грубо говоря. Это одна сторона медали, а другая сторона — когда на первые роли выходят игроки, которые несмотря на возраст и недостаток опыта показывают неплохой хоккей. Хоружев, Селезнёв, Точилкин. Нет худа без добра, может, и не было бы у этих ребят такого игрового времени. Но они показали, что могут тащить команду даже в столь молодом возрасте. Так что плюсов у нас много, мы с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял 9-е место в таблице Востока с 67-ю очками в активе. Команде не хватило 3-х баллов для того, чтобы войти в плей-офф КХЛ.

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