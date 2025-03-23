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    Хет-трик Барбера помог «Нефтехимику» разгромить «Адмирал»

    «Нефтехимик» — «Адмирал»: счет матча 7:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал
    «Нефтехимик» уверенно обыграл «Адмирал» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе «волков» хет-трик оформил Райли Барбер, а по голу записали на свой счет Григорий Селезнев, Андрей Белозеров, Жан-Себастьен Ди и Герман Точилкин.

    У «Адмирала» отличились Даниил Гутик и Никита Сусуев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 7:2 (3:0, 3:0, 1:2)
    Голы: Селезнев — 14 (Хоружев), 3:41 — 1:0. Белозеров — 18 (бол., Шафигуллин), 6:40 — 2:0. Барбер — 14 (Ди), 17:23 — 3:0. Барбер — 15 (Ди), 28:03 — 4:0. Барбер — 16 (Ди, Жукенов), 28:44 — 5:0. Ди — 16 (Барбер, Жукенов), 36:32 — 6:0. Гутик — 26 (бол., Солянников, Шэн), 47:09 — 6:1. Сусуев — 1 (Муранов), 49:15 — 6:2. Точилкин — 10 (Хоружев), 56:10 — 7:2Вратари: Озолин — Мишуров (Коновалов, 17:23)Броски: 37 (13+12+12) — 35 (6+12+17)Штраф: 8 — 6

    По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял 9-е место в таблице Востока с 67-ю очками в активе.

    «Адмирал» расположился на 8-й позиции с 69-ю баллами. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Трактором».

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