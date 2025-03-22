Гатиятулин высказался о предстоящей серии плей-офф с «Автомобилистом»

Главный тренерпосле победы над(3:2 ОТ) поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф КХЛ против

«Соперника не имеет смысла выбирать, потому что плей-офф — совсем другое соревнование. Всё, что было до него — не имеет значения.

Какие первые мысли от попадания на "Автомобилист"? Мыслей никаких, знали, что нас ожидает. Мы отталкиваемся от своей игры, важно подвести команду: психологически, физически. Этим мы и занимались», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занял 5-е место на Востоке. Первые матчи плей-офф казанцы проведут против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.