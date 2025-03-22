ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКарпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина
    Все новости спорта

    Гатиятулин высказался о предстоящей серии плей-офф с «Автомобилистом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист Сибирь
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Сибирью» (3:2 ОТ) поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста».

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Соперника не имеет смысла выбирать, потому что плей-офф — совсем другое соревнование. Всё, что было до него — не имеет значения.

    Какие первые мысли от попадания на "Автомобилист"? Мыслей никаких, знали, что нас ожидает. Мы отталкиваемся от своей игры, важно подвести команду: психологически, физически. Этим мы и занимались», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

  • «Адмирал» — в плей-офф, первая пара Кубка Гагарина, борьба «Сибири» и «Нефтехимика»
  • КХЛ: обзор 27-й игровой недели
  • 17/03/2025

    • По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занял 5-е место на Востоке. Первые матчи плей-офф казанцы проведут против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уэльс уничтожит казахстанскую сборную?
  • Уэльс — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Норвегия разгромит Молдову?!
  • Молдова — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Торпедо» продолжит проигрывать?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уэльс — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдова — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бергс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Уфа — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие