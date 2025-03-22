«Сибирь» — «Ак Барс»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду потерпела поражение от казанскогов овертайме со счетом 2:3.

За хозяев в основное время шайбы забрасывали Владислав Кара и Сергей Широков.

За казанцев отличились Альберт Яруллин и Степан Терехов.

Победу «Ак Барсу» на 61-й минуте принес точный бросок Дмитрия Яшкина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Яруллин — 5 (Князев), 1:34 — 0:1. С. Терехов — 1 (Князев, Семенов), 30:40 — 0:2. Кара — 12 (Карпов), 33:44 — 1:2. Широков — 19 (Мартынов, Яковлев), 45:11 — 2:2. Яшкин — 35 (Лямкин, Семенов), 60:30 — 2:3Вратари: Костин — МифтаховБроски: 26 (3+12+11+0) — 31 (13+11+6+1)Штраф: 2 — 6

«Ак Барс» занимает пятое место на «Востоке» с 87 очками. «Сибирь» (69) — седьмая.