«Спартак» — «Нефтехимик»: счет матча 2:4, обзор голов

Нижнекамскийсмог на выезде переиграть московскийсо счетом 4:2.

За красно-белых отличились Андрей Локтионов и Николай Голдобин.

В составе победителей шайбы забрасывали Райли Барбер, Григорий Селезнев, Булат Шафигуллин, Никита Хоружев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0) Голы: Локтионов — 17 (Мальцев, Филин), 20:18 — 1:0. Барбер — 13 (Капустин, Леонтьев), 21:12 — 1:1. Селезнев — 13 (Митякин, Точилкин), 24:44 — 1:2. Шафигуллин — 12 (Хайруллин, Митякин), 31:06 — 1:3. Голдобин — 19 (Порядин, Вишневский), 33:38 — 2:3. Хоружев — 15 (Селезнев), 39:50 — 2:4Вратари: Николаев (58:34) — ОзолинБроски: 36 (11+12+13) — 23 (5+12+6)Штраф: 8 — 7

«Нефтехимик» идет девятым на «Востоке» с 63 очками. «Спартак» располагается третьим на «Западе» с 83 очками.