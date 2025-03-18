«Лада» — «Амур»: счет матча 2:3

Тольяттинскаяна своем льду потерпела поражение отсо счетом 2:3.

В составе хозяев шайбы забрасывали Дмитрий Кугрышев и Алексей Ожгихин.

У победителей отличились Кирилл Слепец (дважды) и Вячеслав Грецкий, на счету которого победный гол.

Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) Голы: Слепец — 6 (Гиздатуллин, Балдаев), 22:09 — 0:1. Кугрышев — 13 (Ибрагимов, Попугаев), 27:33 — 1:1. Ожгихин — 6 (Романов), 29:31 — 2:1. Слепец — 7 (Мищенко), 49:00 — 2:2. Грецкий — 5, 55:30 — 2:3Вратари: Трушков (58:48 — 59:43, 59:47) — Джурасик (Кобозев, 15:10)Броски: 32 (8+12+12) — 31 (7+11+13)Штраф: 2 — 6

«Лада» с 52 очками на десятом месте в Восточной конференции. «Амур» (42) идет следом за ней.