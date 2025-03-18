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    «Лада» дома уступила «Амуру»

    «Лада» — «Амур»: счет матча 2:3

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Амур
    Тольяттинская «Лада» на своем льду потерпела поражение от «Амура» со счетом 2:3.

    Кирилл Слепец
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    Кирилл Слепец

    В составе хозяев шайбы забрасывали Дмитрий Кугрышев и Алексей Ожгихин.

    У победителей отличились Кирилл Слепец (дважды) и Вячеслав Грецкий, на счету которого победный гол.

    Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
    Голы: Слепец — 6 (Гиздатуллин, Балдаев), 22:09 — 0:1. Кугрышев — 13 (Ибрагимов, Попугаев), 27:33 — 1:1. Ожгихин — 6 (Романов), 29:31 — 2:1. Слепец — 7 (Мищенко), 49:00 — 2:2. Грецкий — 5, 55:30 — 2:3Вратари: Трушков (58:48 — 59:43, 59:47) — Джурасик (Кобозев, 15:10)Броски: 32 (8+12+12) — 31 (7+11+13)Штраф: 2 — 6

    «Лада» с 52 очками на десятом месте в Восточной конференции. «Амур» (42) идет следом за ней.

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