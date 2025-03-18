«Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

Илья Иванцов Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличились Кайл Ро, Дойл Сомерби, Колин Кэмпбелл и Джейден Хальбгевакс.
За победителей шайбы забрасывали Данил Аймурзин, Михаил Котляревский, Иван Подшивалов, Андрей Чуркин и Илья Иванцов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Аймурзин — 30 (бол., Ильин, Калдис), 6:53 — 0:1. Котляревский — 18 (Скоренов, Чебыкин), 12:09 — 0:2. Подшивалов — 8 (бол., Котляревский, Барберио), 30:19 — 0:3. Ро — 6 (Кожевников, Маккошен), 33:22 — 1:3. Сомерби — 5 (О`Риган), 43:50 — 2:3. Кэмпбелл — 14 (Лефевр, С. Фу), 45:35 — 3:3. Хальбгевакс — 8 (Пайгин, Граовац), 46:45 — 4:3. Чуркин — 5 (Скоренов, Д. Давыдов), 53:15 — 4:4Победный буллит: ИванцовВратари: Смит — СамойловБроски: 26 (5+9+11+1) — 44 (19+11+12+2)Штраф: 8 — 4
«Северсталь» идет шестым с 79 очками. «Куньлунь» (62) — девятый.