Мамбеталиев прокомментировал поражение «Барыса» в матче против «Сибири»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Как и ждали, "Сибирь" начала играть аккуратно. У нас пошли ошибки, ненужные удаления, пропустили три гола. При счете 1:3 было большинство пять на три, но не забили. Фортуна ушла от нас в третьем периоде.

Было ли желание выиграть сезонную серию у "Сибири" или не пустить соперника в плей‑офф сегодня? Лично у нас, тренеров, нет. Может, где‑то внутри у игроков. Ребята выкладывались, кто‑то подсел. В основном играли неплохо. Есть ошибки, но без претензий. Поработаем, и все будет нормально.

В чем был секрет в матчах против "Сибири"? Болевой точки не было. Ребята просто старались выигрывать в каждой игре. Понятно, что их не хватало, было много новичков, которые не играли в КХЛ. Они почувствовали скорость, борьбу, теперь знают, куда стремиться», — передает слова Мамбеталиева «Матч ТВ».

«Барыс» после этого матча занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Ак Барса» 20-го марта.