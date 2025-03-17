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    Мамбеталиев прокомментировал поражение «Барыса» в матче против «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сибирь
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
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    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    «Как и ждали, "Сибирь" начала играть аккуратно. У нас пошли ошибки, ненужные удаления, пропустили три гола. При счете 1:3 было большинство пять на три, но не забили. Фортуна ушла от нас в третьем периоде.

    Было ли желание выиграть сезонную серию у "Сибири" или не пустить соперника в плей‑офф сегодня? Лично у нас, тренеров, нет. Может, где‑то внутри у игроков. Ребята выкладывались, кто‑то подсел. В основном играли неплохо. Есть ошибки, но без претензий. Поработаем, и все будет нормально.

    В чем был секрет в матчах против "Сибири"? Болевой точки не было. Ребята просто старались выигрывать в каждой игре. Понятно, что их не хватало, было много новичков, которые не играли в КХЛ. Они почувствовали скорость, борьбу, теперь знают, куда стремиться», — передает слова Мамбеталиева «Матч ТВ».

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    • «Барыс» после этого матча занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Ак Барса» 20-го марта.

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