Кросби сравнялся с Гретцки по числу шайб за одну команду

Форвард «Питтсбурга»в игре против «Нью-Джерси» (7:3) отметился ассистом.

Теперь у 37-летнего хоккеиста 1669 (615+1054) очков в 1339 матчах в регулярных чемпионатах в профессиональной карьере.

Таким образом, он по числу очков смог догнать великого Уэйна Гретцки, у которого 1669 очков в 696 матчах за «Эдмонтон». Они сейчас располагаются на четвертом месте по количеству набранных очков за одну команду.

Впереди них лишь Горди Хоу (1809 очков в 1687 матчах за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков в 1514 матчах за «Детройт») и Марио Лемье (1723 очка в 915 матчах за «Питтсбург»).

В это сезоне у Кросби 73 (23+50) очка в 67 играх.