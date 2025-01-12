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    Дубль и ассист Пастрняка обеспечил «Бостону» победу над «Флоридой»

    «Флорида» — «Бостон»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

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    «Бостон» на чужой площадке одолел «Флориду» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Давид Пастрняк — нападающий «Бостона»
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    Давид Пастрняк — нападающий «Бостона»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Бостона» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Оливер Вальстрём.

    У «Флориды» дублем отметился Сэм Райнхарт, а еще одну шайбу забросил Эван Родригес.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Бостон». Победный гол на счету Давида Пастрняка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Бостон» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Гики — 10 (бол., Лорей, Пастрняк), 6:02 — 0:1. Родригес — 8 (бол., Балинскис, Лунделл), 15:29 — 1:1. Пастрняк — 18 (Гики, Фредерик), 36:11 — 1:2. Райнхарт — 24 (Барков, Форслинг), 40:43 — 2:2. Вальстрем — 3 (Макэвой, Бразо), 42:06 — 2:3. Райнхарт — 25 (Беннетт, Ткачак), 59:57 — 3:3. Пастрняк — 19 (бол., Лорей, Э. Линдхольм), 64:58 — 3:4Вратари: Бобровский (57:59 — 59:57) — СуэйменБроски: 42 (14+14+12+2) — 18 (6+4+6+2)Штраф: 14 — 10Наши: Куликов (22.26/1/0) — Задоров (21.34/1/-1)

    После этого матча «Бостон» занимает 6-е место в таблице Востока с 47-ю очками в активе. «Флорида» — на 5-й позиции с 53 баллами.

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