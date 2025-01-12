«Авангард» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

Рид Буше — нападающий «Авангарда» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. За гостей же забили Шелдон Ремпал и Артем Набиев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
Голы: Ремпал — 16, 3:14 — 0:1. Набиев — 4 (Пименов), 5:40 — 0:2. Буше — 18 (бол., Окулов), 24:02 — 1:2. Якупов — 15 (Каблуков), 46:53 — 2:2. Шарипзянов — 7 (Маклауд, Буше), 58:35 — 3:2Вратари: Серебряков — Самонов (58:42)Штраф: 2 — 6Броски: 36 (6+18+12) — 22 (12+7+3)
«Авангард» с 47 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 58 баллами — второй.