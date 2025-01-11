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    Карбери: «Вашингтону» по-прежнему приходится нелегко

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о матче против «Монреаля» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

    Спенсер Карбери
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    Спенсер Карбери

    «Первый период — хорошо, второй — совсем не хорошо, третий нормально. Мы сумели забить и перевести игру в овертайм, но в целом нам по-прежнему приходится нелегко.

    Каждый раз, когда ты набираешь в очки в этой лиге, это позитив. Набирать очки очень-очень сложно, особенно, когда ты играешь так, как мы сейчас. Но, как я говорил на прошлой неделе, дело доходит до того, что игра превращается в борьбу. Мы должны заставить некоторых ребят снова работать, чтобы изменить свой сезон к лучшему.

    Когда подобное затягивается, это не похоже на трехматчевый спад. Для некоторых парней это превращается в 10, 12, 14 неудачных игр. Поэтому мы должны изменить все к лучшему», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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    После поражения от «Монреаля» «Вашингтон» с 59 очками продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ.

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