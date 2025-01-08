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    Козлов: Это жестокий урок для нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Ак Барса» (1:5).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Это жестокий урок для нас. Не полезный, но жестокий урок. Недисциплинированный второй период, который, по сути, и решил исход матча. Бесхарактерная игра. Дисциплинарные меры? Разберёмся внутри команды. У ребят тоже есть чувство достоинства, и они его показали. Но этого было недостаточно.

    Где-то эмоции, где-то не хватило хладнокровия. Где-то молодые, высоко поднятая клюшка… Детские ошибки. Мы видим, над чем нам нужно работать и что нам нужно улучшить.

    Нужно играть агрессивно, лезть на ворота, на пятак. Получать шишки. Сейчас многие показывают не лучшие матчи, не только Хмелевски. Есть над чем подумать, особенно после сегодняшнего матча. Суета, нервы… Это "зелёное дерби". Опытные ребята должны помогать молодым», — цитирует Козлова «Чемпионат».

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 2-й позиции с 56-ю баллами.

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