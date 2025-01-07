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    Заварухин: Старались играть первым номером, не собирались удерживать преимущество

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Барыса» (3:2 Б).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Тяжелый матч. Мы здорово начали, забили гол. Дальше могли развить успех, но не могли забросить вторую шайбу. В меньшинстве пропустили, не разобрались перед воротами. После игры пять на четыре пропустили еще, отдали инициативу. Но рады победе, ребятам уверенности больше придет. Старались играть первым номером, не собирались удерживать преимущество.

    Чего не хватает дома? Какой‑то Хоттабыч сидит на трибунах в Екатеринбурге, болеет против нас. Все ходим под Богом, надеюсь, домашняя серия проигранных матчей по буллитам закончится», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

    «Автомобилист» с 50 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 24 баллами находится на 11-й строчке.

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