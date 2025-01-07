Квартальнов: ЦСКА сегодня мог нас наказать

Главный тренер минскогоподвел итог матча против(2:0).

«Непростой тяжелый матч. Неплохой второй период по результативности, в третьем периоде довели до конца.

Мы хорошо сыграли в меньшинстве. Играли коротко, выбрасывали шайбу, чего не хватало в прошлой игре. И к нападающим нет претензий, играли с хорошей командой. Эта пятиминутка дала нам хороший импульс.

Хотим выигрывать каждый матч. Но существует множество нюансов. Хорошо, что получается хорошо играть с сильными командами. ЦСКА сегодня мог нас наказать», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».