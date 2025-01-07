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    • ЦСКА уступил минскому «Динамо» в КХЛ
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    Квартальнов: ЦСКА сегодня мог нас наказать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против ЦСКА (2:0).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Непростой тяжелый матч. Неплохой второй период по результативности, в третьем периоде довели до конца.

    Мы хорошо сыграли в меньшинстве. Играли коротко, выбрасывали шайбу, чего не хватало в прошлой игре. И к нападающим нет претензий, играли с хорошей командой. Эта пятиминутка дала нам хороший импульс.

    Хотим выигрывать каждый матч. Но существует множество нюансов. Хорошо, что получается хорошо играть с сильными командами. ЦСКА сегодня мог нас наказать», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

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