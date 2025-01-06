Жамнов: После какой-то паузы мы начинаем первую игру тяжеловато

Главный тренервысказался о матче против(3:5).

«Проспали начало. Нельзя играть с "Северсталью", не держа темп. Сказалась ли на результате игры неделя без матчей? У нас такая тенденция — после какой-то паузы мы начинаем первую игру тяжеловато. Игровой ритм конечно же теряется — мы восемь дней не играли. Искать причину в этом я не собираюсь.

Вратаря нужно было заменить раньше? Нет, там нет вины Николаева. В последнем голе — ясно, что может быть надо было менять, чтобы дать какой-то глоток воздуха ребятам», — передает слова тренера официальный сайт КХЛ.

«Спартак» идет третьим на «Западе» с 55 очками. «Северсталь» (52) располагается тремя позициями ниже.