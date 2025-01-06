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    Жамнов: После какой-то паузы мы начинаем первую игру тяжеловато

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Северстали» (3:5).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Проспали начало. Нельзя играть с "Северсталью", не держа темп. Сказалась ли на результате игры неделя без матчей? У нас такая тенденция — после какой-то паузы мы начинаем первую игру тяжеловато. Игровой ритм конечно же теряется — мы восемь дней не играли. Искать причину в этом я не собираюсь.

    Вратаря нужно было заменить раньше? Нет, там нет вины Николаева. В последнем голе — ясно, что может быть надо было менять, чтобы дать какой-то глоток воздуха ребятам», — передает слова тренера официальный сайт КХЛ.

    «Спартак» идет третьим на «Западе» с 55 очками. «Северсталь» (52) располагается тремя позициями ниже.

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