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    Минское «Динамо» уверенно победило «Торпедо»

    «Торпедо» — «Динамо» Мн: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» проиграло на своем льду минскому «Динамо» со счетом 0:3.

    Брэди Лайл
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    Брэди Лайл

    Шайбы в этом матче забивали Брэди Лайл, Сэм Энас и Никита Пышкайло.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
    Голы: Лайл — 9 (Шипачев, Мороз), 21:35 — 0:1. Энас — 9 (Волков, Пинчук), 27:45 — 0:2. Пышкайло — 2 (Липский, Бориков), 30:55 — 0:3Вратари: Кульбаков — ДемченкоБроски: 23 (8+9+6) — 31 (12+11+8)Штраф: 6 — 2

    После этого матча у «Динамо» Мн стало 51 очко, команда идет пятой на «Западе». «Торпедо» располагается на 8-й строчке с 42 очками.

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