«Торпедо» — «Динамо» Мн: счет матча 0:3, обзор голов

Брэди Лайл Фото: globallookpress.com
Шайбы в этом матче забивали Брэди Лайл, Сэм Энас и Никита Пышкайло.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Лайл — 9 (Шипачев, Мороз), 21:35 — 0:1. Энас — 9 (Волков, Пинчук), 27:45 — 0:2. Пышкайло — 2 (Липский, Бориков), 30:55 — 0:3Вратари: Кульбаков — ДемченкоБроски: 23 (8+9+6) — 31 (12+11+8)Штраф: 6 — 2
После этого матча у «Динамо» Мн стало 51 очко, команда идет пятой на «Западе». «Торпедо» располагается на 8-й строчке с 42 очками.