Тренер «Трактора» Гру: Мне понравилась простота нашей игры

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(6:2).

«Мы отлично начали матч. Мы играли просто, доставляли шайбу к воротам, отправляли туда игроков, чтобы создавать трафик. Это принесло свои плоды. Мы могли забить и больше. Мне понравилась простота нашей игры, я доволен победой.

Игра дебютантов? Я ими доволен. У нас семь новых игроков, треть состава. Надо собирать этот пазл, находить химию. Мы увидели сегодня, как Гуськов сыгрывается с Кравцовым и Светлаковым, как Глотов показал себя в звене с Шабановым и Ткачёвым. Это была командная победа, но вклад новичков я не могу не отметить», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» располагается на 2-й позиции на Востоке с 54 очками в активе. В следующем матче челябинцы сыграют против «Амура» 3-го января 2025-го года.