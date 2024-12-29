Жамнов: Есть много моментов, где можем усилить нашу игру

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Тяжелая игра. Чуть сломали ритм игры наши удаления. Особенно в третьем периоде сыграли правильно, как просили по заданию. Всех с наступающим Новым годом!

Есть много моментов, где можем усилить нашу игру. Удаления немного ломают ритм игры, кто‑то сидит, кто‑то играет в меньшинстве. Это мешает.

Порядин? Не такая серьезная травма, он мог и сыграть. Но мы решили не рисковать», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 55 баллами находится на втором месте в Западной конференции КХЛ. «Витязь» с 36 очками идет девятым на «Западе».