Гендиректор «Салавата Юлаева»: Ситуация непростая, последние два года есть проблемы

Генеральный директорвысказался о текущей ситуации в команде с финансами.

«Ситуация непростая, последние два года есть проблемы. Правительство занимается своими вопросами, попросили воспользоваться своими внутренними резервами, чтобы решать проблемы самостоятельно. Но мы всегда знаем, что у нас есть помощник — правительство. Вчера я разговаривал с главой Республики, он понял, что наши резервы кончились, и будет оказана помощь. Надеемся, что мы вернёмся к распределению бюджета, как это было до 2019 года. Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год.

Вопрос в объёме. Когда деньги заканчиваются, мы задействуем свои резервы. Потом уже берём кредитные ресурсы. Глава Республики всё понял и пошёл нам навстречу, — цитирует Баширова пресс-служба клуба.