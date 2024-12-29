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    Гендиректор «Салавата Юлаева»: Ситуация непростая, последние два года есть проблемы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о текущей ситуации в команде с финансами.

    Ринат Баширов
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    Ринат Баширов

    «Ситуация непростая, последние два года есть проблемы. Правительство занимается своими вопросами, попросили воспользоваться своими внутренними резервами, чтобы решать проблемы самостоятельно. Но мы всегда знаем, что у нас есть помощник — правительство. Вчера я разговаривал с главой Республики, он понял, что наши резервы кончились, и будет оказана помощь. Надеемся, что мы вернёмся к распределению бюджета, как это было до 2019 года. Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год.

    Вопрос в объёме. Когда деньги заканчиваются, мы задействуем свои резервы. Потом уже берём кредитные ресурсы. Глава Республики всё понял и пошёл нам навстречу, — цитирует Баширова пресс-служба клуба.

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