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    Источник: Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму во время матча КХЛ против ЦСКА (5:6). Об этом сообщает «Матч ТВ».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Стало известно, что Кузнецов прошел обследование у невролога, в результате которого ему поставили диагноз — закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия.

    Ранее сообщалось о том, что Кузнецов может пропустить 2 месяца из-за травмы. Нападающий получил повреждение в результате столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. Игрок покинул площадку только при помощи медицинского персонала.

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    • В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча, забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.

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