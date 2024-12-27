Источник: Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму

Нападающийполучил закрытую черепно-мозговую травму во время матча КХЛ против(5:6). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Стало известно, что Кузнецов прошел обследование у невролога, в результате которого ему поставили диагноз — закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия.

Ранее сообщалось о том, что Кузнецов может пропустить 2 месяца из-за травмы. Нападающий получил повреждение в результате столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. Игрок покинул площадку только при помощи медицинского персонала.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча, забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.