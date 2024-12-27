Десятков: Неплохие первый и третий, но провалили второй период

Главный тренервысказался о матче против(3:5).

«Заслуженная победа соперника. Если по периодам, то неплохие первый и третий, но, провалили второй период. Соперник наказывал нас за неправильные действия. Из хорошего: забить три гола "Локомотиву" — не все могут этим похвастаться, но это слабое для нас утешение. После второго периода нашли в себе силы и пытались вытащить игру при болельщиках, которых было много. К сожалению, порадовать их не смогли. Ещё есть одна игра, к которой мы готовимся. Будем играть на победу.

"Локомотив"? Нужно отдать должное сопернику. Мощная команда. Они навязывают борьбу и держат её. Забрать пятак у Ярославля сложно, но в третьем периоде несколько моментов меня порадовали», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 66 баллами идет первым в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 36 очка идет девятым.