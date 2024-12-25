«Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 0:5, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Александр Полунин, Рихард Паник, Максим Шалунов, Георгий Иванов и Павел Красковский забросили шайбы в этой игре.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Голы: Полунин — 5 (Красковский), 22:31 — 0:1. Паник — 1, 30:54 — 0:2. Шалунов — 12 (бол., Сергеев), 40:33 — 0:3. Иванов — 4 (Шалунов), 45:29 — 0:4. Красковский — 5 (Рафиков, Березкин), 49:48 — 0:5Вратари: Кульбаков — МельничукШтраф: 6 — 12Броски: 22 (8+3+11) — 25 (7+11+7)
«Локомотив» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции. У «Торпедо» 39 зачетных баллов и восьмая строчка.