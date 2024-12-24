Леонтьев: Не смогли отыграть фору в две шайбы, которую сразу предоставили «Северстали»

Олег Леонтьев Фото: globallookpress.com
«Соперник в первом периоде был сильнее, повел в счете сразу. Мы могли сравнять во втором периоде, но не использовали свои моменты, да и большинство не сработало ни разу.
Сражались, старались, но не смогли отыграть фору в две шайбы, которую сразу предоставили "Северстали". Это и есть переломный момент матча: надо играть с самого начала, чтобы соперник не стартовал с преимуществом в два шайбы», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».
«Северсталь» (48 очков) теперь пятая в Западной конференции, а «Нефтехимик» (36) — восьмой на «Востоке».