Леонтьев: Не смогли отыграть фору в две шайбы, которую сразу предоставили «Северстали»

Главный тренервысказался о матче против(1:4).

«Соперник в первом периоде был сильнее, повел в счете сразу. Мы могли сравнять во втором периоде, но не использовали свои моменты, да и большинство не сработало ни разу.

Сражались, старались, но не смогли отыграть фору в две шайбы, которую сразу предоставили "Северстали". Это и есть переломный момент матча: надо играть с самого начала, чтобы соперник не стартовал с преимуществом в два шайбы», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

«Северсталь» (48 очков) теперь пятая в Западной конференции, а «Нефтехимик» (36) — восьмой на «Востоке».