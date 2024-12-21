Линдгрен: Ждем возвращения Овечкина

Голкипер «Вашингтона»высказался о капитане команды. Ранее форвард попал в лазарет.

«Просто видеть, как он понемногу возвращается в дело, снова начинает бросать по воротам — это очень помогает нашей команде.

Он — наш лидер, наш капитан, и, конечно, когда он полноценно вернется в строй, это очень поможет», — приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.

39-летний Овечкин не играет с 19 ноября. Тогда форвард получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

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В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.