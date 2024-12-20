Разин о победе «Металлурга»: В третьем периоде сыграли строго и надежно

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:2).

«В первом периоде было очень много технического брака в передачах, который приводил к контратакам соперника. Когда пропустили гол, шайба прошла непонятно как. Потом собрались, выдали хороший второй период. Жалко, что пропустили этот гол за секунду до конца. Концентрации немного не хватило. Зато в третьем периоде сыграли строго, надежно и обыграли сильного соперника.

Рождение ребенка не сопоставимо с победой в Кубке Гагарина. Надеюсь, у Егора Коробкина все сложится хорошо, и это будет еще больше вдохновлять его на подвиги на льду. Вторые периоды связаны с наложением смен, контролем шайбы. Сейчас наше функциональное состояние в порядке, с этим можно связать преимущество во вторых периодах», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Авангардом» 23-го декабря.