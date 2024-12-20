«Металлург» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

одолел(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Данила Юров, а по шайбе забросили Егор Коробкин и Денис Зернов.

У «Салавата Юлаева» 2 гола записал на свой счет Джош Ливо.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Голы: Коробкин — 4 (Акользин, М. Хабаров), 5:16 — 1:0. Ливо — 18 (Науменков, Тодд), 12:19 — 1:1. Зернов — 6 (Канцеров, Паливко), 26:42 — 2:1. Юров — 8 (Петунин, Яковлев), 28:33 — 3:1. Ливо — 19 (Цулыгин), 39:59 — 3:2. Юров — 9 (п.в., Пресс, Вовченко), 58:18 — 4:2Вратари: Смолин — СамоновБроски: 28 (6+14+8) — 24 (6+7+11)Штраф: 4 — 6

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 2-й позиции с 48-ю баллами.