Тренер «Вашингтона»: Овечкин может вернуться к играм с «Лос-Анджелесом» или «Бостоном»

Главный тренервысказался о восстановлении российского форварда

«Овечкин не сыграет в ближайшем матче с "Каролиной" 21 декабря, но может вернуться к играм с "Лос-Анджелесом" или "Бостоном" 23 или 24 декабря соответственно.

Алекс может начать контактные тренировки уже 20 декабря утром и полноценно тренироваться 21 декабря», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер.

Овечкин получил перелом малоберцовой кости 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2).

В этом сезоне Овечкин сыграл 18 матчей и набрал 25 (15+10) очков. До великого рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ ему осталось 26 голов. У канадца — 894, а у Овечкина — 868 шайб.