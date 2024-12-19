Леонтьев: В овертайме соперник воспользовался позиционной ошибкой

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4 ОТ).

«Непростой матч, первый после перерыва. За начало было тревожно, в первые пять минут соперник был свежее, а потом мы вошли в тонус, в нужное русло. Повели в счете, но трехминутная потеря концентрации привела к счету не в нашу пользу. Проявили характер, забив в третьем периоде хороший гол. 16 бросков против шести у соперника. В овертайме соперник воспользовался позиционной ошибкой. Парни хорошо сражались, молодцы, добыли очко. Идем дальше.

Почему не меняли вратаря после пропущенных шайб? Голы такие, что вратаря тяжело упрекнуть. Он держал нас в игре, выручал. Смысла в замене не видел», — передает слова Леонтьева «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против ЦСКА 22-го декабря.