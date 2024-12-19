Тренер «Вашингтона» Карбери: Без Овечкина мы стали реже забивать

Главный тренер команды «Вашингтона»сетует на отсутствие из-за травмы российского нападающегои связывает его травму с упавшей результативностью команды.

«Думаю, нам его немного не хватает, особенно в последнее время, с точки зрения результативности.

Мы стали реже забивать. Это является своего рода очевидным заявлением, ведь когда он забрасывал шайбы, ребята чувствовали себя действительно хорошо. Я чувствую, что это помогает нашим парням в ситуации, когда нужно забить и набрать очки. Они знают, что Овечкин найдет способ отличиться, найдет способ распечатать вратаря.

От него всегда исходит угроза для ворот соперника. И это важно для нашей команды», — цитирует Карбери пресс‑служба НХЛ.

39-летний Овечкин не выходит на лед с 19 ноября после матча с «Ютой» (6:2) и только сейчас приступил к индивидуальным тренировкам. В этом сезоне у россиянина 25 (15+10) очков и 18 играх.