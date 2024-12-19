ПерерывТоттенхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    Тренер «Вашингтона» Карбери: Без Овечкина мы стали реже забивать

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер команды «Вашингтона» Спенсер Карбери сетует на отсутствие из-за травмы российского нападающего Александра Овечкина и связывает его травму с упавшей результативностью команды.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Думаю, нам его немного не хватает, особенно в последнее время, с точки зрения результативности.

    Мы стали реже забивать. Это является своего рода очевидным заявлением, ведь когда он забрасывал шайбы, ребята чувствовали себя действительно хорошо. Я чувствую, что это помогает нашим парням в ситуации, когда нужно забить и набрать очки. Они знают, что Овечкин найдет способ отличиться, найдет способ распечатать вратаря.

    От него всегда исходит угроза для ворот соперника. И это важно для нашей команды», — цитирует Карбери пресс‑служба НХЛ.

  • Овечкин продолжает тренироваться по индивидуальной программе
  • Читайте по теме

    • 39-летний Овечкин не выходит на лед с 19 ноября после матча с «Ютой» (6:2) и только сейчас приступил к индивидуальным тренировкам. В этом сезоне у россиянина 25 (15+10) очков и 18 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» учинит разгром фриуланцам
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие