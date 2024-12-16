НХЛ. «Миннесота» уступила «Вегасу», «Сент-Луис» победил «Рейнджерс», «Каролина» — «Коламбус»

За океаном состоялись 5 матчей в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Чикаго» — «Айлендерс» — 5:3

В составе «Блэкхокс» отличился Илья Михеев.

У «островитян» Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Вратарь Илья Сорокин отразил 18 бросков из 22.

«Чикаго» с 22 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 31 очком — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ «Чикаго» — «Айлендерс» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Голы: Михеев — 3 (Терявяйнен, Аллан), 9:08 — 1:0. Пулок — 1, 18:43 — 1:1. Холл — 7 (Терявяйнен, Власик), 19:40 — 2:1. Хольмстрем — 9 (Энгвалль, Маклин), 22:25 — 2:2. Терявяйнен — 7 (бол., Бедард, Власик), 35:19 — 3:2. Добсон — 4 (Нельсон, Цыплаков), 40:47 — 3:3. Бедард — 7 (Донато), 59:06 — 4:3. Мерфи — 1 (п.в.), 59:49 — 5:3Вратари: Содерблум — Сорокин (59:06 — 59:49)Штраф: 8 — 4Броски: 23 (10+6+7) — 33 (6+14+13)

«Каролина» — «Коламбус» — 4:1

Автором единственной заброшенной шайбы «Блю Джекетс» стал Дмитрий Воронков с передачи Кирилла Марченко и Ивана Проворова.

«Каролина» набрала 39 очков в 30 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Коламбус» идет 13-м с 29 очками в 31 игре.

НХЛ «Каролина» — «Коламбус» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Ахо — 8 (мен., Джарвис), 8:28 — 1:0. Каррье — 3 (Стаал, Мартинук), 19:08 — 2:0. Воронков — 8 (Марченко, Проворов), 35:52 — 2:1. Мартинук — 7 (Стаал, Орлов), 37:16 — 3:1. Котканиеми — 5 (Нечас, Уокер), 46:19 — 4:1Вратари: Токарски — МерзликинсШтраф: 10 — 6Броски: 28 (12+9+7) — 28 (8+10+10)

«Торонто» — «Баффало» — 5:3

«Торонто» с 40 очками занимает третье место в Восточной конференции.

«Баффало» с 26 очками — на 15-й строчке.

НХЛ «Торонто» — «Баффало» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) Голы: Куинн — 2 (бол., Петерка, Байрам), 1:03 — 0:1. Так — 9 (Бенсон, Томпсон), 2:46 — 0:2. Доми — 1 (Робертсон, Макманн), 15:45 — 1:2. Куинн — 3 (Петерка, Самуэльссон), 29:11 — 1:3. Робертсон — 3 (Макманн, Доми), 31:20 — 2:3. Таварес — 13 (бол., Мэттьюс, В. Нюландер), 32:41 — 3:3. Таварес — 14 (Танев, Экман-Ларссон), 33:51 — 4:3. Таварес — 15 (п.в., Найз, Марнер), 57:48 — 5:3Вратари: Хилдеби — Леви (57:39 — 57:48, 58:08)Штраф: 4 — 18Броски: 41 (8+14+19) — 27 (11+9+7)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Миннесота» — «Вегас» — 2:3

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов.

«Миннесота» с 44 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 43 очками — на третьей строчке.

НХЛ «Миннесота» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Капризов — 21 (Зуккарелло), 1:30 — 1:0. Олофссон — 6 (бол., Теодор, Айкел), 9:31 — 1:1. Теодор — 4 (Айкел, Стоун), 26:04 — 1:2. Капризов — 22 (Фэйбер, Зуккарелло), 36:56 — 2:2. Олофссон — 7 (Карлссон, Дорофеев), 43:49 — 2:3Вратари: Валльстедт (57:42) — СамсоновШтраф: 7 — 7Броски: 22 (10+7+5) — 27 (12+6+9)

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 3:2

За «Блюз» гол забил Павел Бучневич.

«Сент-Луис» набрал 33 очка в 32 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» идут 10-ми на «Западе» с 31 очком в 30 встречах.