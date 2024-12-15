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    «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала

    «Россия 25» — Казахстан: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Казахстана
    «Россия 25» одолела сборную Казахстана (3:1) в матче Кубка Первого канала.

    Максим Соркин — нападающий «России 25»
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    Максим Соркин — нападающий «России 25»

    Единственную шайбу у гостей забросил Андрей Буяльский уже спустя минуту после начала встречи.

    У «России 25» голы записали на свой счет Максим Соркин в большинстве, Василий Глотов и Илья Сафонов.

    Кубок Первого канала.
    «Россия 25» — Казахстан — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: 0:1 — 2 Буяльский (Бреус, Рымарев). 1:1 — 11 Соркин (Хайруллин, Конюшков), ГБ. 2:1 — 24 Глотов (Кузнецов, Никишин). 3:1 — 60 Сафонов (Плотников)Вратари: Набоков — Шутов

    По итогам 3-х туров «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала, набрав 8 очков. Казахстан занял последнее 4-е место, не набрав ни единого балла.

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