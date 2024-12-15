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    НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Лос-Анджелесу», «Оттава» одолела «Питтсбург», «Вашингтон» обыграл «Баффало»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря

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    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин
    За океаном состоялись 14 матчей в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:1

    НХЛ
    «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
    Голы: Дикинсон — 6 (Фолиньо, Броди), 33:31 — 0:1. Мерсер — 7 (Л. Хьюз, Майер), 42:45 — 1:1. Д. Хьюз — 13 (Пеши, Братт), 50:28 — 2:1. Хишир — 16 (Братт), 52:16 — 3:1. Майер — 10 (Мерсер, Пеши), 52:34 — 4:1Вратари: Маркстрем — КоммессоШтраф: 6 — 6Броски: 24 (9+8+7) — 18 (3+9+6)

    «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:1

    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5

    НХЛ
    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
    Голы: Тюркотт — 3 (Кемпе, Копитар), 7:05 — 0:1. Фогеле — 8 (Байфилд, Жанно), 15:06 — 0:2. Байфилд — 4 (Фогеле, Андерсон), 22:46 — 0:3. Кемпе — 15 (Копитар, Тюркотт), 24:40 — 0:4. Дано — 3 (Кларк, Томас), 25:04 — 0:5. Хытил — 6 (Манчини, Панарин), 32:17 — 1:5Вратари: Шестеркин (Куик, 25:04) — КемперШтраф: 11 — 11Броски: 32 (8+14+10) — 34 (17+7+10)

    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5

    «Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1

    НХЛ
    «Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Капризов — 19 (Меррилл, Богосян), 14:18 — 1:0. Болди — 13 (Фэйбер), 35:21 — 2:0. Росси — 11 (Зуккарелло, Чисхольм), 49:34 — 3:0. Санхейм — 6 (Пелинг, Хэтэуэй), 54:18 — 3:1. Капризов — 20 (п.в., Фолиньо, Бродин), 57:50 — 4:1Вратари: Флери — Эрссон (55:36 — 57:50)Штраф: 13 — 9Броски: 23 (9+7+7) — 21 (9+4+8)

    «Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1

    «Эдмонтон» — «Вегас» — 6:3

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
    Голы: Нюджент-Хопкинс — 6 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 17:36 — 1:0. Хаймэн — 8 (Нюджент-Хопкинс), 21:13 — 2:0. К. Браун — 5 (Драйзайтль, Подколзин), 26:53 — 3:0. Драйзайтль — 22 (Нерс, Янмарк), 30:46 — 4:0. Перри — 6 (К. Браун, Райан), 32:53 — 5:0. Олофссон — 5 (Гертл, Хэнифин), 35:35 — 5:1. Барбашев — 15 (Хэнифин, Айкел), 36:01 — 5:2. Хауден — 11 (мен.), 41:00 — 5:3. Дж. Скиннер — 6 (Экхольм, Нерс), 41:38 — 6:3Вратари: С. Скиннер — Хилл (56:18)Штраф: 2 — 4Броски: 34 (13+11+10) — 41 (9+17+15)

    «Эдмонтон» — «Вегас» — 6:3

    «Коламбус» — «Анахайм» — 3:4 ОТ

    НХЛ
    «Коламбус» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Мактавиш — 3 (Фаббри, Лакомб), 16:33 — 0:1. Марченко — 11 (бол., К. Джонсон, Веренски), 17:09 — 1:1. Силлинджер — 5 (Эштон-Риз, Оливье), 17:43 — 2:1. Киллорн — 5 (Строум, Терри), 33:56 — 2:2. ван Римсдайк — 4 (Северсон, Лабанк), 51:25 — 3:2. Лакомб — 6 (Терри, Киллорн), 57:14 — 3:3. Киллорн — 6 (Фаббри), 61:43 — 3:4Вратари: Гривз — Гибсон (57:03 — 57:14)Штраф: 2 — 4Броски: 42 (11+12+17+2) — 27 (10+11+5+1)

    «Коламбус» — «Анахайм» — 3:4 ОТ

    «Детройт» — «Торонто» — 4:2

    НХЛ
    «Детройт» — «Торонто» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Питри — 1 (Велено, Фишер), 9:07 — 1:0. Мэттьюс — 10 (бол., Марнер, В. Нюландер), 31:40 — 1:1. Зайдер — 4 (Копп, Кейн), 39:42 — 2:1. Найз — 11 (Марнер, Маккейб), 41:07 — 2:2. Питри — 2 (Комфер), 41:51 — 3:2. Раймонд — 12 (п.в., Ларкин), 59:58 — 4:2Вратари: Хуссо — Уолл (58:12 — 59:58)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (10+9+7) — 25 (6+15+4)

    «Детройт» — «Торонто» — 4:2

    «Оттава» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ

    НХЛ
    «Оттава» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Шабо — 2 (Жиру, Годетт), 7:34 — 1:0. Лизотт — 7 (Аччиари, Грызлик), 42:40 — 1:1. Батерсон — 13 (Шабо, Норрис), 46:38 — 2:1. Летанг — 7, 52:42 — 2:2. Ткачак — 15 (Сандерсон), 61:46 — 3:2Вратари: Ульмарк — ДжерриШтраф: 0 — 4Броски: 31 (8+13+9+1) — 27 (5+14+8+0)

    «Оттава» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ

    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:2

    НХЛ
    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Зукер — 8 (Гринуэй, Маклеод), 1:36 — 0:1. Уилсон — 12 (бол., Карлсон, Макмайкл), 17:09 — 1:1. Уилсон — 13 (бол., Чикран), 25:11 — 2:1. Кулих — 4 (Байрам, Томпсон), 27:24 — 2:2. Строум — 10 (Карлсон, Рэддиш), 51:05 — 3:2. Чикран — 9 (п.в., Карлсон, Дюбуа), 58:30 — 4:2Вратари: Томпсон — Луукконен (57:21 — 58:30, 58:47)Штраф: 9 — 11Броски: 31 (12+13+6) — 21 (6+10+5)

    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Виннипег» — «Монреаль» — 4:2

    НХЛ
    «Виннипег» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Хатсон — 1 (Мэтисон, Кофилд), 7:48 — 0:1. Виларди — 13 (бол., Коннор, Моррисси), 14:34 — 1:1. Лаури — 8 (Нидеррайтер, Демело), 16:40 — 2:1. Коннор — 17 (бол., Моррисси, Виларди), 26:26 — 3:1. Андерсон — 4 (Дворак, Галлахер), 48:00 — 3:2. Наместников — 8 (п.в., Иафалло), 59:53 — 4:2Вратари: Хеллибак — Монтембо (58:55 — 59:53)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (11+9+7) — 28 (9+10+9)

    «Виннипег» — «Монреаль» — 4:2

    «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ

    НХЛ
    «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кайру — 12 (Томас, Бучневич), 9:08 — 0:1. Робертсон — 7 (бол., Бенн, Хинтц), 22:39 — 1:1. Дюшен — 13 (Линделл, Робертсон), 62:31 — 2:1Вратари: Эттингер — БиннингтонШтраф: 6 — 10Броски: 37 (10+14+10+3) — 16 (7+3+6+0)

    «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ

    «Колорадо» — «Нэшвилл» — 5:2

    НХЛ
    «Колорадо» — «Нэшвилл» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
    Голы: Колтон — 10 (Миттельштадт, Тэйвз), 31:32 — 1:0. Маккиннон — 12 (Рантанен), 38:52 — 2:0. Лехконен — 9 (Маккиннон), 43:30 — 3:0. Стэмкос — 8 (Маршессо, Форсберг), 53:03 — 3:1. Евангелиста — 3 (Вилсби, Новак), 55:08 — 3:2. Маккиннон — 13 (п.в., Макар, Рантанен), 58:08 — 4:2. Лехконен — 10 (п.в., Рантанен, Келли), 59:10 — 5:2Вратари: Блэквуд — Сарос (54:41 — 55:08, 58:04 — 58:08, 58:50 — 59:10)Штраф: 6 — 8Броски: 34 (9+10+15) — 39 (13+16+10)

    «Колорадо» — «Нэшвилл» — 5:2

    «Калгари» — «Флорида» — 3:0

    НХЛ
    «Калгари» — «Флорида» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Кадри — 11, 8:57 — 1:0. Коулмэн — 6 (Коронато, Баклунд), 39:05 — 2:0. Баклунд — 5 (Бол), 46:17 — 3:0Вратари: Вольф — НайтШтраф: 8 — 6Броски: 27 (5+9+13) — 32 (8+14+10)

    «Калгари» — «Флорида» — 3:0

    «Сан-Хосе» — «Юта» — 3:4

    НХЛ
    «Сан-Хосе» — «Юта» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Гюнтер — 13 (Кули, Сергачев), 7:27 — 0:1. Веннберг — 8 (Гудроу, Сиси), 14:58 — 1:1. Гранлунд — 11 (Зеттерлунд, Эклунд), 34:11 — 2:1. Шмальц — 5 (бол., Кули, Келлер), 38:52 — 2:2. Зеттерлунд — 10 (бол., Коваленко, Селебрини), 45:00 — 3:2. Карконе — 3 (Стенлунд, Керфут), 49:49 — 3:3. Келлер — 10 (бол., Сергачев, Шмальц), 59:16 — 3:4Вратари: Ванечек (59:24) — ВеймелкаШтраф: 16 — 10Броски: 22 (8+10+4) — 40 (11+12+17)

    «Сан-Хосе» — «Юта» — 3:4

    «Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:5

    НХЛ
    «Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
    Голы: Монтур — 8 (бол., Толванен, Райт), 4:24 — 1:0. Хагель — 14 (Пербикс), 8:16 — 1:1. Пойнт — 20 (Раддиш, Гюнцель), 13:21 — 1:2. Гюнцель — 17 (бол., Пойнт, Кучеров), 44:03 — 1:3. Хагель — 15 (п.в., Кучеров), 56:08 — 1:4. Карлайл — 1 (Гленденинг, Эйссимонт), 59:38 — 1:5Вратари: Грубауэр (55:51 — 56:08) — ЙоханссонШтраф: 6 — 4Броски: 22 (8+8+6) — 31 (10+13+8)

    «Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:5

    «Ванкувер» — «Бостон» — 1:5

    НХЛ
    «Ванкувер» — «Бостон» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Маршан — 13 (бол., Э. Линдхольм, Пастрняк), 5:12 — 0:1. Гики — 5 (Пастрняк, Заха), 8:08 — 0:2. Заха — 8 (Пастрняк, Гики), 21:12 — 0:3. Маклаулин — 1 (Пик), 31:49 — 0:4. Пастрняк — 11 (Макэвой, Заха), 40:26 — 0:5. Сассон — 1 (Миллер), 50:13 — 1:5Вратари: Демко — СуэйменШтраф: 10 — 6Броски: 20 (4+12+4) — 28 (16+8+4)

    «Ванкувер» — «Бостон» — 1:5
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