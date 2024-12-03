Подколзин: Мичков переживал, что не может забить в НХЛ

Нападающий «Филадельфии»в начале сезона переживал из-за низкой результативности. Об этом рассказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. В 23 матчах регулярного чемпионата 19-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков.

«Канадский День благодарения проходит в середине октября, у нас была "Филадельфия", поэтому позвал в гости Мичкова, Замулу и Федотова. Сидим разговариваем, Мич переживает: "Забить не могу".

Я вспоминаю свою историю, как на меня давило, делюсь опытом, что надо попроще относиться, а в конце добавляю: "Завтра нам забьешь". В первом периоде две кладет, смотрю — едет довольный. Всё это проходил, знаю.

С "Колорадо" вот сейчас играли. Коля Коваленко там бегает во всех втыкается, нам вот забил, а потом на мне удалился, и наши реализовали.

Ну а так жду матча с "Бостоном", там Задоров, с ним у нас всегда веселое общение. А так, как всегда, удачи всем нашим парням!», — приводит слова Подколзина «Чемпионат».