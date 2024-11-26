ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
    Все новости спорта

    Плющев: В НХЛ Мичкова потерпят, а потом отправят в фарм-клуб

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев высказался о разногласиях нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова с главным тренером Джоном Тортореллой.

    Владимир Плющев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Плющев

    «У Матвея сложноватый характер, насколько я понимаю. Он сам себе на уме, и это может плохо на нем отразиться. Делать вид, что он что-то слушает, а на самом деле не слышит, — это плохо. Он еще не занял свою нишу, где мог бы свои права качать. Очень зря, если он этого не понимает.

    Насколько тяжелее работать с игроком без знания языка? Есть хоккейный сленг. Когда тренер в процессе игры что-то объясняет, он берет планшет и показывает. Если человек соображает в хоккейных делах, то он и без языка поймет, что от него требуется.

  • Тренер «Филадельфии»: Из-за языкового барьера Мичков действительно ничего не понимает
  • Читайте по теме

    • Вопрос в том, хочет ли это делать господин Мичков. Насколько я знаю, у него и в других российских клубах были моменты, когда он считал, что лучше всех знает в хоккее.

    А в НХЛ его потерпят, а потом отправят в фарм-клуб. Ему надо это знать. Не думаю, что он неприкасаемый», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

    Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. В его активе 17 (8+9) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать высокой результативности
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие