Плющев: В НХЛ Мичкова потерпят, а потом отправят в фарм-клуб

Известный тренервысказался о разногласиях нападающего «Филадельфии»с главным тренером

«У Матвея сложноватый характер, насколько я понимаю. Он сам себе на уме, и это может плохо на нем отразиться. Делать вид, что он что-то слушает, а на самом деле не слышит, — это плохо. Он еще не занял свою нишу, где мог бы свои права качать. Очень зря, если он этого не понимает.

Насколько тяжелее работать с игроком без знания языка? Есть хоккейный сленг. Когда тренер в процессе игры что-то объясняет, он берет планшет и показывает. Если человек соображает в хоккейных делах, то он и без языка поймет, что от него требуется.

Вопрос в том, хочет ли это делать господин Мичков. Насколько я знаю, у него и в других российских клубах были моменты, когда он считал, что лучше всех знает в хоккее.

А в НХЛ его потерпят, а потом отправят в фарм-клуб. Ему надо это знать. Не думаю, что он неприкасаемый», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. В его активе 17 (8+9) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.