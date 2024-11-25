ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
    Все новости спорта

    Тренер «Филадельфии»: Из-за языкового барьера Мичков действительно ничего не понимает

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Наставник «Филадельфии» Джон Торторелла высказался о сложности работе с нападающим Матвеем Мичковым из-за языкового барьера.

    Матвей Мичков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Мичков

    «Для меня это было немного сложно, потому что мне нравится тренировать так: если что-то случается, я сразу же указываю на это. На скамейке запасных, на тренировках, что бы это ни было.

    Я не жду, не просматриваю руководство тренера и не пытаюсь понять, как справиться с этой ситуацией или с чем бы то ни было. Я думаю, что спонтанный коучинг — это очень важно. Но я не могу так поступать с Матвеем, потому что он просто не понимает.

    Однажды попробовал сделать это на скамейке запасных. Была ситуация, которую я попытался объяснить, а он такой "да, да", но на самом деле не понимал, о чем я говорю.

    Мы начали использовать Замулу в качестве переводчика, но его игра пошла на спад, поэтому мы оставили его в покое. Мы просто хотели, чтобы он играл.

    Сейчас раз в неделю к нам приходит переводчик, мы садимся в моем кабинете и обсуждаем некоторые вопросы. Я хочу выслушать его, а он должен выслушать меня. Так проще.

    Было сложно, потому что я не большой любитель проводить встречи один на один. Если что-то происходит, мы обсуждаем это на месте. Я думаю, что это здоровый метод тренировки.

    Но с ним все должно быть немного по-другому, потому что ему 19, вокруг него столько всего происходит, а он действительно ничего не понимает.

    По мере того, как мы продвигаемся вперед, он говорит все лучше. Но я не думаю, что он полностью понимает некоторые вещи, которые мы обсуждаем. Поэтому мы стараемся быть осторожными. Мы постараемся не торопиться и делать это раз в неделю», — приводит слова Тортореллы RMNB.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ак Барс» взять реванш у армейцев?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие