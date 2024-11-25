Тренер «Филадельфии»: Из-за языкового барьера Мичков действительно ничего не понимает

Наставник «Филадельфии»высказался о сложности работе с нападающимиз-за языкового барьера.

«Для меня это было немного сложно, потому что мне нравится тренировать так: если что-то случается, я сразу же указываю на это. На скамейке запасных, на тренировках, что бы это ни было.

Я не жду, не просматриваю руководство тренера и не пытаюсь понять, как справиться с этой ситуацией или с чем бы то ни было. Я думаю, что спонтанный коучинг — это очень важно. Но я не могу так поступать с Матвеем, потому что он просто не понимает.

Однажды попробовал сделать это на скамейке запасных. Была ситуация, которую я попытался объяснить, а он такой "да, да", но на самом деле не понимал, о чем я говорю.

Мы начали использовать Замулу в качестве переводчика, но его игра пошла на спад, поэтому мы оставили его в покое. Мы просто хотели, чтобы он играл.

Сейчас раз в неделю к нам приходит переводчик, мы садимся в моем кабинете и обсуждаем некоторые вопросы. Я хочу выслушать его, а он должен выслушать меня. Так проще.

Было сложно, потому что я не большой любитель проводить встречи один на один. Если что-то происходит, мы обсуждаем это на месте. Я думаю, что это здоровый метод тренировки.

Но с ним все должно быть немного по-другому, потому что ему 19, вокруг него столько всего происходит, а он действительно ничего не понимает.

По мере того, как мы продвигаемся вперед, он говорит все лучше. Но я не думаю, что он полностью понимает некоторые вещи, которые мы обсуждаем. Поэтому мы стараемся быть осторожными. Мы постараемся не торопиться и делать это раз в неделю», — приводит слова Тортореллы RMNB.