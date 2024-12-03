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    Ларионов: Удаления в конце второго периода дали сопернику глоток воздуха

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Металлург Мг
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий по поводу матча против «Металлурга» (3:5).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Соперника с победой, наших ребят с неплохой игрой, но этого недостаточно, чтобы победить. Нужно это быстрее пережить и двигаться дальше. Мы должны быть готовы ментально, не физически, а именно ментально. Этого аспекта не хватило.

    Удаления в конце второго периода дали сопернику глоток воздуха. Это был переломный момент.

    Не хватило и концентрации, и фокуса. Пока мы не готовы в таких матчах сушить игру. Хоккей — это игра для зрителей, и мы не хотим так побеждать. Соперник делал свою работу. За ошибки, которые мы совершаем, мы получаем голы, которые не должны были пропускать. Быть может, это плохая взаимозаменяемость. При счете 3:2 все знают, что делать. К сожалению, игра захлестывает эмоциями, и кто‑то упускает концентрацию», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

    «Металлург» теперь пятый на «Востоке» с 38 очками. «Торпедо» идет восьмым на «Западе» с 35 очками.

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