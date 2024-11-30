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    Козлов: Ключевым стало, что в конце второго периода Самонов спас один в ноль

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Спартака» (5:1).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Спартак взвинтил хороший темп с самого начала, нам приходилось перестраиваться из обороны. Они забили первый гол, но продолжали играть в нашем ключе. Ключевым стало, что в конце второго периода Александр Самонов спас один в ноль. Если бы они забили в раздевалку, игра могла бы поменяться. В третьем периоде реализовали свои моменты и чётко сыграли, ребята молодцы. Шикарная атмосфера была на трибунах с первых минут. И наш фанатский сектор, и фан-сектор гостей заводили трибуны.

    Мы просто анализируем ошибки и готовимся к следующему матчу. Ребята стали комфортнее чувствовать и увереннее играть, потому что когда делаешь одно и то же правильно, вырабатываются правильные привычки», — цитирует Козлова клубная пресс-служба.

    «Салават Юлаев» (42) теперь второй в Восточной конференции. «Спартак» (44) — второй на «Западе».

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