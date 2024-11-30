Козлов: Ключевым стало, что в конце второго периода Самонов спас один в ноль

Главный тренервысказался о матче против(5:1).

«Спартак взвинтил хороший темп с самого начала, нам приходилось перестраиваться из обороны. Они забили первый гол, но продолжали играть в нашем ключе. Ключевым стало, что в конце второго периода Александр Самонов спас один в ноль. Если бы они забили в раздевалку, игра могла бы поменяться. В третьем периоде реализовали свои моменты и чётко сыграли, ребята молодцы. Шикарная атмосфера была на трибунах с первых минут. И наш фанатский сектор, и фан-сектор гостей заводили трибуны.

Мы просто анализируем ошибки и готовимся к следующему матчу. Ребята стали комфортнее чувствовать и увереннее играть, потому что когда делаешь одно и то же правильно, вырабатываются правильные привычки», — цитирует Козлова клубная пресс-служба.

«Салават Юлаев» (42) теперь второй в Восточной конференции. «Спартак» (44) — второй на «Западе».