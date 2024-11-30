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    СКА в гостях одолел «Амур»

    «Амур» — СКА: счет матча 5:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Амур
    СКА в гостях победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:5.

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    Форвард питерской команды Марат Хайруллин набрал 5 (3+2) очков. 4 (1+3) очка на счету нападающего армейцев Евгения Кузнецова.

    Еще по голу забили Арсений Коромыслов, Никита Смирнов и Сергей Плотников.

    Хет-триком у хабаровчан отметился Александр Гальченюк. По разу отличились Игнат Коротких и Олег Ли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)
    Голы: Коромыслов — 1, 12:28 — 0:1. Коротких — 5 (Талалуев), 12:50 — 1:1. Гальченюк — 9 (буллит), 24:55 — 2:1. Кузнецов — 10 (бол., Хайруллин), 25:34 — 2:2. Хайруллин — 8 (бол., Никишин), 25:54 — 2:3. Гальченюк — 10 (Бродхерст, Барулин), 27:08 — 3:3. Хайруллин — 9 (Кузнецов, Кузьмин), 30:40 — 3:4. Смирнов — 1 (Плотников), 41:21 — 3:5. Плотников — 15 (бол., Кузнецов, Хайруллин), 43:12 — 3:6. О. Ли — 4 (Коротких, Талалуев), 54:37 — 4:6. Гальченюк — 11 (Бродхерст, Барулин), 57:32 — 5:6. Хайруллин — 10 (п.в.), 59:39 — 5:7Вратари: Кобозев (Шаймарданов, 43:12, 59:13 — 59:39) — Мойсевич (Бережной, 43:12)Штраф: 8 — 0Броски: 28 (10+7+11) — 43 (17+13+13)

    СКА (42 очка) идет 3-м в Западной конференции КХЛ после 32 матчей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Амур» (15) остается на последней, 12-й строчке на «Востоке» после 31 встречи.

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