СКА предложил КХЛ изменить правила перехода игроков

Санкт-петербургскийпредложилизменить правило, ограничивающее количество переходов из одной команды в другую до трех человек, сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно пункту 26 статьи 16 Правового регламента КХЛ, начиная с 1 июня лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 31 мая текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом.

СКА предлагает не учитывать в числе «трех бывших»: игроков, получивших статус неограниченно свободного агента (НСА) в период с 1 по 10 июня; игроков, имеющих в предстоящем сезоне право играть в МХЛ; игроков в возрасте старше 29 лет и тех, кто не провел в предыдущем сезоне ни одного матча в КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал ФХР не лезть в дела КХЛ.