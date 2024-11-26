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    СКА предложил КХЛ изменить правила перехода игроков

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    Санкт-петербургский СКА предложил КХЛ изменить правило, ограничивающее количество переходов из одной команды в другую до трех человек, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    Согласно пункту 26 статьи 16 Правового регламента КХЛ, начиная с 1 июня лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 31 мая текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом.

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    • СКА предлагает не учитывать в числе «трех бывших»: игроков, получивших статус неограниченно свободного агента (НСА) в период с 1 по 10 июня; игроков, имеющих в предстоящем сезоне право играть в МХЛ; игроков в возрасте старше 29 лет и тех, кто не провел в предыдущем сезоне ни одного матча в КХЛ.

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    Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал ФХР не лезть в дела КХЛ.

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