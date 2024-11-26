В ночь с 25 на 26 ноября 03:00 по Москве в Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ состоится встреча

Обе команды находятся в зоне плей-офф. «Пантеры» занимают 6-е место с 25 очками, а «Кэпиталз» идут 4-ми, имея на 2 пункта больше. Оба коллектива подошли к игре с сериями поражений. «Флорида» проиграла 3 раза подряд, а «Вашингтон» — два.

В прошлом поединке хозяева уступили 4:7 «Колорадо». Гости же не справились на своем льду с «Нью-Джерси», матч закончился со счетом 2:3.

Стоит отметить, что «Вашингтон» не выигрывает у «Флориды» с 2022 года. Серия насчитывает 9 матчей.

Прогнозы и ставки

Эксперты учли статистику очных противостояний и сделали «Флориду» фаворитом поединка.

Котировки букмекеров такие: 1.84 на чистую победу «Флориды, 3.30 на победу "Вашингтона" 1.53 и 2.50 соответственно на победу команд в ОТ и буллитах.

на чистую победу «Флориды, на победу "Вашингтона" и соответственно на победу команд в ОТ и буллитах. Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с двумя вариантами ставок за 1.92 и 1.83 .

предложили свой прогноз с двумя вариантами ставок за и . ИИ считает, что "Вашингтон" прервет неудачную серию выступлений против "пантер" и выиграет 4:1.

Где смотреть матч

Прямую трансляцию матча "Флорида" — "Вашингтон" смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает ознакомиться со статистикой и результатами других матчей.

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