ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
    Все новости спорта

    «Флорида» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    В ночь с 25 на 26 ноября 03:00 по Москве в Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ состоится встреча «Флориды» и «Вашингтона».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды находятся в зоне плей-офф. «Пантеры» занимают 6-е место с 25 очками, а «Кэпиталз» идут 4-ми, имея на 2 пункта больше. Оба коллектива подошли к игре с сериями поражений. «Флорида» проиграла 3 раза подряд, а «Вашингтон» — два.

    В прошлом поединке хозяева уступили 4:7 «Колорадо». Гости же не справились на своем льду с «Нью-Джерси», матч закончился со счетом 2:3.

    Стоит отметить, что «Вашингтон» не выигрывает у «Флориды» с 2022 года. Серия насчитывает 9 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Эксперты учли статистику очных противостояний и сделали «Флориду» фаворитом поединка.

    • Котировки букмекеров такие: 1.84 на чистую победу «Флориды, 3.30 на победу "Вашингтона" 1.53 и 2.50 соответственно на победу команд в ОТ и буллитах.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с двумя вариантами ставок за 1.92 и 1.83.

    • ИИ считает, что "Вашингтон" прервет неудачную серию выступлений против "пантер" и выиграет 4:1.

    Где смотреть матч

    Прямую трансляцию матча "Флорида" — "Вашингтон" смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает ознакомиться со статистикой и результатами других матчей.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать высокой результативности
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие